Вбили за громадянство? У Німеччині зарізали 17-річного українського баскетболіста (фото)

Лікарі не змогли врятувати хлопця

У Німеччині сталась трагічна загибель 17-річного українського баскетболіста Володимира Єрмакова. Хлопець помер внаслідок нападу.

Про це повідомляє Федерація баскетболу України та Федерація баскетболу міста Києва. Зазначається, що хлопець мешканець столиці.

"У Дюссельдорфі сталося страшне горе — трагічно загинув 17-річний баскетболіст юнацьких збірних України Володимир Єрмаков", — йдеться у повідомленні.

Володя Єрмаков і його друг Артем Козаченко виступали за молодіжну команду "ART Giants" (U-19) з Дюссельдорфа. Напередодні чергового матчу на юних баскетболістів напали з ножами на вулиці просто за те, що вони – українці.

ФБК зазначає, що вся команда провела ніч у лікарні поруч із нашим хлопцями. На превеликий жаль, лікарі не змогли врятувати Єрмакова, а Козаченко залишається в реанімації. Місцева поліція вже веде справу, на місці злочину були свідки.

Загиблий Володимир Єрмаков займався баскетболом і грав у дитячих командах "Тейваз" і "5T.E.A.M.-ДЮСШ-12" (2006 р.н.). У складі юнацької збірної України (U-16) виступав на чемпіонаті Європи 2022 року в Болгарії.

Володя Єрмаков. Фото - Inna Kostevska

Володя Єрмаков. Фото - Inna Kostevska

Володя Єрмаков в команді баскетболістів. Фото - ФБК

Нагороди хлопця. Володя Єрмаков. Фото - ФБК

За деякими даними напад могли скоїти переселенці з арабських країн. В мережі також припускають, що нападники цілеспрямовано атакували хлопців через їхнє українське походження.

Люди в коментарях під дописом Федерації баскетболу України написали свою думку. Вони написали слова підтримки та поділились своїми історіями.

Посольство України в Німеччині на момент публікації цієї статті не прокоментували подію.

Варто зазначити, що на українців нападають не вперше. Раніше "Телеграф" вже розповідав, що у Польщі вбили українця. пригода сталася у місті Хелм Люблінського воєводства на вулиці Волинській.

Невідомий підійшов до 36-річного українця на парковці, завдав йому чотири удари ножем у область грудної клітки, після чого втік з місця події.