Розбив скло у фунікулері та перерізав горло: у Києві посеред дня вбили неповнолітнього

Очевидці кажуть, що загиблому було лише 16 років

У Києві серед білого дня сталося вбивство. Повідомляється, що один хлопець розбив скло у вагоні та перерізав уламком горло іншому.

За інформацією місцевих telegram-каналів, подія сталася в районі фунікулера на Подолі (Поштова площа). Що спричинило конфлікт невідомо.

Попри спроби врятувати життя хлопцеві, той помер від втрати крові. При цьому, як інформує dtp.kiev.ua, загиблий народився 2007 року, тобто йому було лише 16 років.

Наголошується, що правоохоронці вже затримали нападника, мотиви його вчинку з’ясовуються.

Рух фунікулера було припинено, на місці працюють усі необхідні служби. У мережі тим часом з’явилися відеозаписи перших хвилин після нападу. На ньому видно, як хтось схилився над тілом та кричить "ти його вбив". Зрозуміти з кадрів, хто є вбивцею складно, але можна помітити, що на сходах утворилася величезна калюжа крові.

"Телеграф" не публікуватиме тут відеозапис, але охочі можуть подивитися його за цим посиланням.

Як повідомлялося раніше, на території села Софіївська Борщагівка чоловік убив пенсіонера, у якого він орендував житло. Зловмисник холоднокровно зарізав безпорадного старого, а потім відрізав у нього язик і голову.