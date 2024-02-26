На Львівщині солдатка зарізала свого товариша по службі у військовій частині: що відомо

Військовослужбовець помер на місці подій

На Львівщині солдатка на території наметового містечка однієї з військових частин зарізала іншого військового під час раптового конфлікту. Жінку затримали та оголосили підозру у вчиненні умисного вбивства.

Про це пише видання Zaxid net. Випадок трапився ще 9 лютого 2024 року.

Повідомляється, що уродженка Житомира, яка має військове звання солдат, під час раптового конфлікту вдарила ножем у груди свого товариша – іншого військовослужбовця. В результаті колото-різаної рани грудей чоловік помер на місці. Що стало причиною конфлікту, наразі невідомо.

Через кілька годин після вбивства солдатку затримали, їй повідомили про підозру у вчиненні умисного вбивства. Військовій було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою протягом двох місяців без права внесення застави. Слідство у цій справі триває, нападниці загрожує від 7 до 15 років ув’язнення.

Як пише видання, про нападницю відомо, що вона є уродженкою Житомира, раніше не судимою, неодруженою та має на утриманні трьох дітей. Також військова є курсанткою навчального механізованого батальйону однієї з військових частин.

Раніше "Телеграф" писав, що Служба безпеки України затримала бойовика-рецидивіста, що наводив ракети на Дніпро. З'ясувалося, що у затриманого чималий послужний список.