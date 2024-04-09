Украинца в Польше подозревают в убийстве четырех человек: среди них есть граждане Украины

Все жертвы ― мужчины

Во вторник стало известно о задержании гражданина Украины в польской столице Варшаве. Украинца подозревают в убийстве четырех мужчин.

Личности жертв пока не удалось установить, над этим работают правоохранительные органы. Об этом сообщает радио RMF FM.

UPD: Из четырех убитых трое были гражданами Украины. Об этом сообщает "Радио Свобода". Спикер столичной полиции Роберт Шумята рассказал, что всего по делу были задержаны семь человек — шесть украинцев и один поляк. Подозрение в убийстве собираются вручить только одному гражданину Украины. Все остальные задержанные будут проходить по делу как свидетели.

В правоохранительных органах до сих пор не знают, когда именно произошло убийство. Преступления могли совершить несколько месяцев назад, на что указывает степень разложения тел.

"Когда произошло убийство, мы еще не знаем. Тела были в разной степени разложения, а это значит, что они там пролежали несколько месяцев", — сообщил Шумята.

Тела четырех мужчин были найдены на территории одного из старых домов. Это здание было заброшено и там часто ночевали бездомные люди.

Одно тело было найдено в квартире, второе — на чердаке. Еще два тела были зарыты во дворе. Их начали находить с 7 апреля. Тела успели разложиться, поэтому установление личности усложняется.

Правоохранительные органы опросили местных жителей. Сначала были задержаны семь человек, однако следователи считают, что именно украинец совершил эти преступления. Мотивы пока неизвестны. У правоохранителей есть версия о конфликте между бездомными поляками и украинцами.

Ранее "Телеграф" сообщал о задержании украинца в польском Вроцлаве. Его заподозрили в шпионаже на российские спецслужбы.

По версии стражей порядка, он собирался поджечь стратегические объекты в городе. Вещи для поджога якобы нашли при нем. Если вину мужчины докажут, то ему грозит до 12 лет лишения свободы.