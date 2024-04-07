Разбил стекло в фуникулере и перерезал горло: в Киеве посреди дня убили несовершеннолетнего

Очевидцы говорят, что погибшему было всего 16 лет

В Киеве среди бела дня произошло убийство. Сообщается, что один парень разбил стекло в вагоне и перерезал осколком горло другому.

По информации местных telegram-каналов, происшествие произошло в районе фуникулера на Подоле (Почтовая площадь). Что стало причиной конфликта неизвестно.

Несмотря на попытки спасти жизнь парню, тот умер от обильной потери крови. При этом, как информирует dtp.kiev.ua, погибший родился в 2007 году, то есть ему было всего 16 лет.

Отмечается, что правоохранители уже задержали нападавшего, мотивы его поступка выясняются.

Движение фуникулера было приостановлено, на месте работают все необходимые службы. В сети тем временем появились видеозаписи первых минут после нападения. На нем видно, как кто-то склонился над телом и кричит "ты его убил". Понять с кадров, кто является убийцей сложно, но можно заметить, что на ступенях образовалась огромная лужа крови.

"Телеграф" не будет здесь публиковать видеозапись, но желающие могут посмотреть ее по этой ссылке.

Как сообщалось ранее, на территории села Софиевская Борщаговка мужчина убил пенсионера у которого он арендовал жилье. Злоумышленник хладнокровно зарезал беспомощного старика, а затем отрезал у него язык и голову.