Схватил ребенка прямо на улице и затащил в землянку: в Одесской области мужчина изнасиловал мальчика (фото, видео)

Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы

В Одесской области мужчина удерживал силой и изнасиловал 12-летнего мальчика. Полицейские задержали подозреваемого, который сейчас находится под стражей.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесские области. Отмечается, что ему грозит до 10 лет тюрьмы.

В полицию, как сообщается, обратилась мать пострадавшего несовершеннолетнего мальчика. Подросток доверился ей и рассказал о том, что с ним произошло.

"Немедленно выехав по адресу семьи, следственно-оперативная группа установила, что злоумышленник среди дня схватил ребенка на улице, затащил к заброшенной землянке, где совершил сексуальное насилие. Получив детальное описание правонарушителя, полицейские менее чем через час разыскали его на мусорном свалке", — говорится в сообщении.

Отмечается, что 31-летний злоумышленник был задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Следователи, на основании достаточного количества собранных доказательств, сообщили мужчине о подозрении в сексуальном насилии, совершенном в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет, независимо от его добровольного согласия, предусмотренного ч. 4 ст. 153 Уголовного кодекса.

Более того, мужчину еще проверяют на причастность к аналогичному преступлению, совершенному в отношении несовершеннолетней девочки.

Ранее "Телеграф" писал, что на Буковине отец шести несовершеннолетних детей совершал в отношении их действия сексуального характера. Сейчас он находится под стражей.