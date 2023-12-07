Бив ногами і душив повідком: у київському парку чоловік катував собаку

Собаку врятували небайдужі перехожі

У Шевченківському районі Києва чоловік, на очах у перехожих, знущався над собакою породи йоркширський тер’єр. Правоохоронцям оперативно вдалося встановити особу шкуродера та повідомити йому про підозру у скоєнні злочину.

Зловмиснику загрожує до восьми років позбавлення волі. Про це повідомили у прес-службі ГУНП у місті Києві.

Відомо, що шокуючий інцидент стався в листопаді поточного року на території парку "Бабин Яр" — там перехожі помітили чоловіка, який поводився неадекватно по відношенню до своєї собаки.

Про знущання над твариною правоохоронцям повідомили небайдужі громадяни, які стали свідками того, як чоловік душив ремінцем, сильно бив ногами і тягав по асфальту собаку породи йоркширський тер’єр. На місці події працювала патрульні поліцейські та слідчі.

Особу шкуродера було оперативно встановлено. Як виявилося, над собакою знущався місцевий житель 1972 року народження. Зловмисника доставили до відділення поліції, а собаку відвезли до спеціалізованої клініки.

Ветеринари встановили, що у тварини зламані ребра та задня ліва лапа, а також на її тілі було виявлено численні гематоми та садна. Собаку залишили у клініці, де вона пройшла повний курс лікування.

Наразі слідчі повідомили зловмисника про підозру у скоєнні злочину передбаченого частиною 3 статті 299 КК України: "Жорстоке поводження з тваринами". Санкція статті передбачає обмеження або позбавлення волі на строк до восьми років із подальшою конфіскацією тварини. Подальшу долю зловмисника вирішить суд.

Чоловік знущався з собаки в парку "Бабин Яр"

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у Києві жінка викинула з вікна багатоповерхівки щеня : нею вже зайнялися правоохоронці. Оперативно-розшукова група, що прибула на виклик, встановила, що 29-річна уродженка Херсонської області викинула з вікна квартири, розташованої на сьомому поверсі двомісячного цуценя.

Як виявилось, вона купила собаку на місцевому ринку для себе. Від отриманих трам молода тварина померла на місці події.