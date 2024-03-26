Трирічний хлопчик грався і випав з вікна: подробиці трагедії у Павлограді

Медикам не вдалось врятувати его

У Павлограді Дніпропетровської області в понеділок, 25 березня, близько 18:20 трирічний хлопчик випав з вікна четвертого поверху. Дитину забрали у лікарню, проте врятувати не вдалось.

У хлопчика була відкрита черепно-мозкова травма. Пресслужба Головного управління Національній поліції у Дніпропетровській області підтвердила, що дитина випала з вікна, про що повідомляє "Інформатор".

За даними джерела, у вечір трагедії вдома з дитиною була 29-річна матір. Вони перебували у спальні, допоки хлопчик не вирішив продовжити гру на кухні.

Жінка не одразу пішла за сином. Але коли вона зайшла на кухню, то побачила відчинене вікно без москітної сітки.

На місце інциденту приїхали медики на поліцейські. Хлопчика забрали до лікарні, де у нього діагностували відкриту черепно-мозкову травму. Врятувати його не вдалось. Наразі це все, що відомо про трагедію у Павлограді.

Нагадаємо, що на початку березня схожий інцидент був у Житомирській області. У Звягелі дитина випала з вікна 9 поверху. Від отриманих травм п'ятирічний хлопчик загинув на місці. Згодом виявилось, що дитину залишили одну у квартирі на нетривалий час.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на Київщині вітчим викинув дитину у вікно. Хлопчик п'яти років отримав серйозні травми. Тоді постраждала ще одна дитина.