Трехлетний мальчик играл и выпал из окна: подробности трагедии в Павлограде

Медикам не удалось спасти его

В Павлограде Днепропетровской области в понедельник, 25 марта, около 18:20 трехлетний мальчик выпал из окна четвертого этажа. Ребенка забрали в больницу, однако спасти не удалось.

У мальчика была открытая черепно-мозговая травма. Пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области подтвердила, что ребенок выпал из окна, о чем сообщает "Информатор".

По данным источника, в трагический вечер дома с ребенком была 29-летняя мать. Они находились в спальне, пока мальчик не решил продолжить игру на кухне.

Женщина не сразу пошла за сыном. Но когда она вошла на кухню, то увидела открытое окно без москитной сетки.

На место инцидента приехали медики в полицейские. Мальчика забрали в больницу, где у него диагностировали открытую черепно-мозговую травму. Спасти его не удалось. Пока это все, что известно о трагедии в Павлограде.

Напомним, что в начале марта похожий инцидент был в Житомирской области. В Звягеле ребенок выпал из окна 9 этажа. От полученных травм пятилетний мальчик скончался на месте. Позже оказалось, что ребенка оставили одного в квартире на непродолжительное время.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Киевской области отчим выбросил ребенка в окно. Мальчик пяти лет получил серьезные травмы. Тогда пострадал еще один ребенок.