На Київщині чоловік за ногу викинув 5-річного пасинка у вікно: хлопчик отримав страшні травми

Зловмисник, наразі, перебуває під вартою

Мешканець Київщини, під час сварки зі своєю співмешканкою, скоїв замах на життя малолітньої дитини — чоловік взяв свого пасинка за ногу та викинув його з вікна квартири. В результаті події дитина впала на асфальт і отримала тяжкі тілесні ушкодження.

Зловмисник, на момент скоєння злочину, перебував у стані алкогольного сп’яніння. Про це повідомили у прес-службі Київської обласної прокуратури.

Так, влітку 2020 року на Київщині розігралася справжня трагедія. У квартирі, розташованій на першому поверсі, між чоловіком та його співмешканкою раптово спалахнула сварка. У ході конфлікту вітчим з усієї сили вдарив свого 5-річного пасинка ногою в голову. Від удару дитина втратила рівновагу і вдарилася головою об залізну батарею.

Мати постраждалого хлопчика почала надавати синові допомогу та відволіклася. У цей момент зловмисник схопив за ногу другого пасинка — брата-близнюка травмованої дитини — і викинув його з вікна квартири. Хлопчик упав на асфальт і отримав множинні тяжкі тілесні ушкодження. Дитину було екстрено госпіталізовано, а чоловіка затримали.

Варто зазначити, що на момент скоєння злочину зловмисник перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Прокурорам Білоцерківської окружної прокуратури вдалося довести провину мешканця Київщини у скоєнні замаху на умисне вбивство малолітньої дитини. Суд визнав чоловіка винним і засудив його до 12 років позбавлення волі.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що на Київщині 18-річний батько вбив свою новонароджену дочку через плач. Хлопець намагався ввести слідство в оману та стверджував, що у смерті немовляти винні медики. Однак експертиза все розставила по своїх місцях.