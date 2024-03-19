На Киевщине ударили ножом 14-летнюю девушку: злоумышленник задержан, детали

Нападающему грозит от пяти до восьми лет лишения свободы

В Киевской области парень ударил ножом девушку-подростка. Пострадавшую доставили в больницу.

Об этом сообщает в пресс-службе полиции Киевской области. Инцидент произошел в центре Белой Церкви.

17 марта около 16 часов в полицию поступило сообщение о том, что рядом с развлекательным центром неизвестный ранил посетительницу. Потерпевшей оказалась 14-летняя девушка, которой понадобилась госпитализация.

"Сотрудники полка патрульной полиции Белой Церкви и подразделения "ТОР" установили личность нападающего. Им оказался несовершеннолетний", — говорится в сообщении.

Нападавшего задержали неподалеку от места совершения преступления и поместили в изолятор временного содержания до избрания меры пресечения.

Правоохранители на месте происшествия

"Для дальнейшего документирования происшествия по указанному адресу прибыла следственно-оперативная группа Белоцерковского управления полиции. Нападавшего задержали неподалеку от места совершения преступления и поместили в изолятор временного содержания до избрания меры пресечения", — пишут в полиции.

Фото от очевидцев

Следователи процессуального руководства Белоцерковской окружной прокуратуры по факту нанесения умышленных тяжких телесных повреждений (ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины) сообщили парню о подозрении.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до восьми лет.

Ранее "Телеграф" писал, что на Киевщине преступник поджег дом вместе со своими знакомыми внутри. В результате пожара погибла одна из женщин.