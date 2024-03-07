На Львівщині школяра судили за перегляд порно на уроці: що вирішили

У суд ані хлопець, ані його батьки не з’явилися

У Львівській області суд покарав школяра, який переглядав порновідео на уроці. В матеріалах справи зазначається, що учень одного з ліцеїв у Львівській області, увімкнув на уроці інформатики "відео для дорослих" та голосно його коментував і сміявся.

Про це повідомляє видання Zaxid.Net. Зазначається, що адміністрація школи звернулася через інцидент до поліції.

"8 грудня 2023 року 11-класник Двірцівської ЗЗСО Червоноградського району Остап І. під час уроку інформатики в комп’ютерному класі включив відео інтимного характеру, голосно його коментував та сміявся. При цьому, він лаявся та відволікав учнів і вчителя від навчального процесу. Через цей інцидент адміністрація школи звернулась в поліцію. На школяра склали протокол за ст. 173 КУпАП (дрібне хуліганство)," — пише видання.

Справу було передано до Сокальського районного суду. Повідомляється, що на призначене судом засідання ані батьки, ані сам школяр, не з'явилися. Однак, відомо, що порушник надіслав заяву, в якій "визнав свою провину та розкаявся, а також просив суд розглядати справу без нього".

В підсумку, суддя визнала школяра винним у дрібному хуліганстві, однак обмежилась попередженням. Зазначається, що постанову можна оскаржити в апеляційному суді.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, як у ліцеї на Прикарпатті зацькували сина військового. В ситуацію довелося втрутитися владі.