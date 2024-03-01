Порнозірка допомагає реабілітації військових: бійці записали пікантне відео, чим відповіла дівчина

Дівчина залишила жартівливий коментар під роликом

Українська порноакторка Джозефіна Джексон чи Юлія Сенюк підтримує українських військових та долучається до волонтерства, а також допомагає у реабілітації наших захисників. Один із військових записав пікантне відео, на якому показав, як чекає на приїзд зірки в Україну, а та своєю чергою жартівливо відповіла.

У сюжеті DW йдеться про те, як українська порнозірка проводить час із військовими у басейні. Деякі військові не могли спочатку повірити, хто перед ними, а один навіть пожартував, що для такої зустрічі він навіть поголився. У басейні вона практикувала з воїнами англійську мову, робила фото та всіляко намагалася підтримати наших захисників. Ті, своєю чергою, чудово провели час і залишилися в хорошому настрої.

"Проводиться реабілітація для наших захисників, які втратили свої кінцівки. Ми говоримо про якусь психологічну підтримку. Я насправді не думала, але мені запропонували просто сюди приїхати й таким чином розбавити ситуацію, можна сказати, підняти настрій, показати, що вони такі самі, як і решта, що з ними можна контактувати", — розповідала дівчина.

Водночас фізіотерапевт "Центру порятунку життя" Дмитро Ткаченко наголосив на позитивному впливі присутності Юлії. За його словами, військові на тренуваннях працюють значно впевненіше та якісніше. До речі, дівчина зараз збирає кошти на протези для ветеранів, які проходять реабілітацію у Центрі порятунку життя.

"На одного хлопця в середньому може піти 10 мільйонів гривень. Це враховуючи реабілітацію, протез і решту. Тому кошти нереальні, ми постійно шукаємо фінансування. Багато людей просили мене зробити фан-зустрічі. Чому б їх не зробити, але з якоїсь Всі гроші будуть задано: від квитків, мерч, аукціон — всі сто відсотків підуть на донати", — зазначила Сенюк.

Пилке відео військового та коментар Джозефіни

Українські бійці жартома записали пікантне відео, на якому показали "як готуються до приїзду Юлії". Ролик був опублікований на сторінці Пан Бесіда у соціальній мережі Х (колишній Twitter).

Водночас сама порнозірка у коментарях під відео залишила жартівливий коментар:

"Якщо мій приїзд так мотивує людей тренуватися, то я лише рада. А загалом весняне загострення зараз у всіх, це нормально", — написала Джозефіна.

У відповідь військовий написав їй короткий коментар, тим самим давши зрозуміти, що дівчина абсолютно нормально сприйняла жарт.

Реакція мережі

Варто зазначити, що користувачі мережі неоднозначно відреагували на такий жарт. Деякі почали писати коментарі про те, що це перебір.

Водночас частина людей подякувала військовим за гумор і пораділа, що захисники зберігають гарний настрій незважаючи ні на що.

Хоча коментарі розділилися на два табори, між військовими та Джозефіною немає непорозумінь. Зі свого боку дівчина робить багато, щоб допомогти нашим воїнам, а наші захисники своєю чергою стоять на варті нашої безпеки та свободи. У результаті обидві сторони з гумором та позитивом поставилися до цієї історії.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що порнозірка Юлія Сенюк розкритикувала дорогу у місті Чернівці. Після цієї реакції директор департаменту інфраструктури та благоустрою мерії Чернівців Григорій Прохоренко жартома запропонував їй роботу.