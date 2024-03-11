В Киеве на мужчину напали вооруженные бандиты: они хотели забрать машину, чтобы уехать за границу (фото)

Преступников уже задержали

В Киеве посреди оживленной улицы произошло разбойное нападение. Двое молодых людей хотели отобрать у мужчины автомобиль.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры. По её данным, инцидент произошел на парковке ТРЦ "Lavina Mall". Там 19-летний мужчина вместе со своим 21-летним сообщником увидели, как водитель садится за руль автомобиля Мерседес-Бенц GLE 300 и решили отобрать машину.

В ходе совершения преступления один из нападавших сел на заднее сиденье, как только владелец машины открыл дверь, достал нож и стал наносить ему удары. В это время другой нападавший наносил удары владельцу машины с улицы, подойдя к водительской двери.

"На крик пострадавшего обратили внимание люди, которые в это время были на парковке, и злоумышленники, не отобрав автомобиль, скрылись", — говорится в сообщении.

На инцидент незамедлительно отреагировали правоохранители, которые в этот же вечер задержали фигурантов. Ими оказались жители Донецкой и Закарпатской областей. Они жили в столице в хостеле, а угоном автомобиля планировали заработать деньги на поездку за границу.

Теперь им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества.

На фото присутствуют следы крови. Впечатлительным стоит воздержаться от просмотра — 18+.

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