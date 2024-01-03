Побили ногами та перерізали горло: у Польщі жорстоко напали на українця (фото)

Нападнику може загрожувати довічне ув'язнення

У Польщі 27-річний громадянин України під час розпивання алкогольних напоїв напав на свого 51-річного співвітчизника. Інцидент стався у місті Вольбром.

Як пише Gazeta Wyborcza, про інцидент, який стався 25 грудня, поліція повідомила у вівторок, 2 січня. За даними польських правоохоронців, офіцерів викликали до пораненого чоловіка близько опівночі. На місці події поліцейські виявили заявника, який надавав допомогу травмованому 51-річному чоловіку.

"Встановлено, що 27-річний та 51-річний громадяни України прийшли до квартири свого друга. Під час пиятики 27-річний почав ображати 51-річного чоловіка, потім наносив удари руками та ногами по обличчю, а через деякий час перерізав потерпілому горло", — повідомили у поліції.

Також зазначається, що після інциденту 27-річний чоловік залишив квартиру, залишивши постраждалого чоловіка та господаря. У той час до квартири зайшли інші друзі, які почали рятувати 51-річного чоловіка та повідомили поліцію.

Постраждалого доставили до лікарні в Олькуші, де він залишився під наглядом лікарів, а поліцейським вдалося швидко встановити, де міг бути нападник. 27-річного хлопця затримали в Вольбром близько 3 години ночі. Чоловіка доставили до поліції, а після протверезіння його допитали слідчі Олкуша.

Наступного дня в окружній прокуратурі в Олькуші 27-річному хлопцю висунули звинувачення у замаху на вбивство. Через день Олькуський суд за клопотанням прокуратури обрав підозрюваному тимчасовий арешт на 3 місяці.

Вольбром на мапі

Нагадаємо, 31 грудня у Польщі відбулась дорожньо-транспортна пригода за участі громадян України. Внаслідок ДТП троє українських чоловіків загинули.