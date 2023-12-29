Побили та винесли на мороз: у Тернополі підлітки напали на знайомого з інвалідністю

Потерпілий був знайомий зі своїми кривдниками

У Тернополі затримали та помістили під варту без права застави двох неповнолітніх підлітків ― хлопця та дівчину. Вони напали на чоловіка з інвалідністю, побили його, а непритомне тіло винесли надвір, на мороз.

Усі свої дії підлітки знімали на відео. Про це начальник головного управління Національної поліції Тернопілля Сергій Зюбаненко написав у Facebook.

Чоловіка на вулиці виявила прибиральниця. Він там пролежав усю ніч. Наразі потерпілий перебуває у тяжкому стані, медики борються за його життя.

Правоохоронним органам вдалося знайти кривдників чоловіка. Ним виявилися неповнолітні уродженці Чортківського району.

Підліткам оголосили підозру за завдання тяжких тілесних ушкоджень та залишення в небезпеці. Їх уже взяли під варту без права на внесення застави.

Зюбаненко нагадав, що те, якими виростуть діти, залежить від виховання та стосунків у сім’ї. Він наголосив – жорстокість дітей не є провиною вчителів чи друзів.

"Я навіть не хочу думати, що відчувають родичі цих неповнолітніх, але для себе я розумію, що жорстокість у дітей — це не провина вчителів чи друзів, а недогляд батьків, бо від виховання та стосунків в сім'ях залежить й те, якими виростатимуть наші діти", — написав Зюбаненко.

Раніше "Телеграф" повідомляв про жорстоке побиття дівчинки на Київщині. Все, що відбувалося, підлітки знімали на телефон.