У Стамбулі напали на будівлю суду, є загиблі та поранені (драматичні відео та фото)

Вже відома доля нападників

У турецькому місті Стамбул стався збройний напад на будівлю суду. Внаслідок пригоди є поранені, в тому числі й поліцейські.

Чоловік та жінка з невідомих причин відкрили вогонь на площі перед стамбульським Палацом юстиції у Чаглаяні. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Ерлікая, пише Anadolu Ajansı.

За словами глави Міноборони, пара, яка намагалася вчинити теракт, була ліквідована. Внаслідок інциденту є постраждалі.

"Сьогодні (6 лютого, — Ред.), об 11.46, було здійснено спробу нападу на блокпост перед воротами C будівлі стамбульського суду Чаглаян. Двоє нападників, 1 жінка та 1 чоловік, були захоплені мертвими. 5 людей, у тому числі 3 поліцейські, отримали поранення", — сказав він.

Згідно з оновленою інформацією турецької газети Hurriyet, поранення отримали 6 людей. Зазначається, що стрілки могли відноситись до терористичної організації Революційна народно-визвольна партія-фронт.

Фото: Anadolu Ajansı

Після повідомлення в регіон було направлено безліч поліцейських та медичних бригад. За цим фактом буде проведено судове розслідування.

Міністр юстиції Йилмаз Тунч прокоментував ситуацію і зробив таку заяву:

"Я рішуче засуджую збройний напад на пункт безпеки перед будівлею стамбульського суду Чаглаян. Я хотів би подякувати нашим героїчним поліцейським, які запобігли віроломному нападу і нейтралізували. Я сподіваюся на це. Судове розслідування, ініційоване нашою Головною прокуратурою Стамбула з приводу інциденту, у багатьох аспектах продовжується".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у грудні 2023 року в університеті в центрі Праги в Чехії відкрили стрілянину. Внаслідок події 30 людей отримали поранення, а сам стрілець наклав на себе руки.