Вдарив сокирою, щоб не повертати борг: у поліції розповіли подробиці жорстокого вбивства у Харкові (фото)

Тіло загиблої знайшла її донька

У Салтиківському районі Харкова чоловік вбив жінку сокирою. Зробив він це, щоб не повертати її борг, який складав 7 тисяч гривень.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у Харківській області. Зазначається, що тіло загиблої виявила її донька.

За даними поліції, лікарі констатували смерть жінки від множинних ударів по голові. Померла проживала сама, у квартирі були розкидані речі.

Слідчим вдалось встановити, що раніше жінка позичила у борг знайомому гроші у розмірі 7000 гривень.

"Під приводом повернення частини боргу чоловік прийшов до потерпілої. З собою у сумці він приніс сокиру. Під час розмови щодо повернення боргу чоловік дістав з сумки сокиру та почав бити жінку по голові. Загалом він наніс їй 6 ударів. Впевнившись, що вона не дихає, він обшукав домашні речі, зачинив її ключами потерпілої та втік", — йдеться у повідомленні.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів правоохоронці оперативно встановили місцезнаходження зловмисника та затримали його. Ним виявився 43-річний місцевий мешканець.

Затриманий чоловік

За місцем проживання нападника правоохоронці знайшли сокиру, одяг та ключі від квартири потерпілої.

Речі потерпілої та сокира

Сокира, якою було здійснено злочин

Чоловіку було повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 (убивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років. Він був затриманий у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

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