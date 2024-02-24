Вдарив сокирою, щоб не повертати борг: у поліції розповіли подробиці жорстокого вбивства у Харкові (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 570
Тіло загиблої знайшла її донька
У Салтиківському районі Харкова чоловік вбив жінку сокирою. Зробив він це, щоб не повертати її борг, який складав 7 тисяч гривень.
Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у Харківській області. Зазначається, що тіло загиблої виявила її донька.
За даними поліції, лікарі констатували смерть жінки від множинних ударів по голові. Померла проживала сама, у квартирі були розкидані речі.
Слідчим вдалось встановити, що раніше жінка позичила у борг знайомому гроші у розмірі 7000 гривень.
"Під приводом повернення частини боргу чоловік прийшов до потерпілої. З собою у сумці він приніс сокиру. Під час розмови щодо повернення боргу чоловік дістав з сумки сокиру та почав бити жінку по голові. Загалом він наніс їй 6 ударів. Впевнившись, що вона не дихає, він обшукав домашні речі, зачинив її ключами потерпілої та втік", — йдеться у повідомленні.
У ході проведення оперативно-розшукових заходів правоохоронці оперативно встановили місцезнаходження зловмисника та затримали його. Ним виявився 43-річний місцевий мешканець.
За місцем проживання нападника правоохоронці знайшли сокиру, одяг та ключі від квартири потерпілої.
Чоловіку було повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 (убивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років. Він був затриманий у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Раніше "Телеграф" писав, що у Житомирі пенсіонерам, які опікувались онукою, оголосили про підозру у доведенні її до самогубства. Трагедія сталась у серпні 2023 року, дівчина вистрибнула з 5-го поверху.