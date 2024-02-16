Просив зробити тихіше: у Києві хлопець зарізав сусіда через гучну музику (фото)

Злочинця, за рішенням суду, взято під варту

У Солом'янському районі Києва між мешканцями багатоповерхового будинку виник конфлікт через гучну музику. Унаслідок перепалки зав'язалася бійка і в одного із сусідів у руках опинився ніж, яким він зарізав свого опонента.

Зловмисника вдалося оперативно затримати — йому загрожує багаторічне тюремне ув'язнення. Про подробиці події розповіли у пресслужбі Поліції Києва.

Так, правоохоронці отримали повідомлення про бійку, яка сталася в одній із багатоповерхівок у Солом'янському районі столиці. Прибувши за адресою, поліцейські побачили чоловіка з важкими ножовими пораненнями грудної клітини. Потерпілого медики швидкої допомоги екстрено госпіталізували, проте в лікарні він помер.

Зброя злочину

Під час проведення оперативно-розшукових заходів слідчі встановили обставини події. Як виявилося, потерпілий у своїй квартирі розпивав з товаришами спиртні напої і голосно слухав музику.

До нього прийшов його 22-річний сусід з вимогою припинити шуміти. Під час конфлікту зловмисник завдав господареві квартири кілька ножових поранень в область грудної клітини. Від отриманих травм потерпілий помер на лікарняному ліжку, а злочинець утік.

Зловмисника взяли під варту

Правоохоронці оперативно встановили особу вбивці та затримали його. Фігуранту 2002 року народження повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною 1 статті 115 КК України: "Умисне вбивство". На даний момент він перебуває під вартою. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 15 років.

Вбивство сталося в Солом'янському районі столиці

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Дарницькому районі Києва перехожі натрапили біля сміттєвих баків на закривавлений труп чоловіка. Неподалік місця події було виявлено сліди крові, які вели до під’їзду багатоповерхового будинку.

Завдяки цій кривавій "доріжці" правоохоронцям вдалося за лічені хвилини затримати зловмисників та встановити всі обставини цього жорстокого вбивства.