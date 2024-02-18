Помістив тіло матері в валізу, викинув у парку та втік з міста: поліція розшукала зловмисника, що переполошив Тернопіль (відео)

Всі зібрані матеріали правоохоронці ретельно аналізували

У Тернополі розшукали чоловіка, який викинув валізу з трупом своєї матері. Ним виявився уродженцем Росії, якого злякала смерть близької людини.

Про це повідомляє поліція Тернопільської області. За результатами проведеного розтину було встановлено, що жінка померла природною смертю від легенево-серцевої недостатності.

"Поліцейські залучили максимальну кількість працівників та провели ряд оперативно-розшукових заходів для з’ясування обставин події: вилучили слідову інформацію, здійснили побудинкові та поквартирні обходи і опитали місцевих жителів, опрацювали записи камер відеоспостереження Всі зібрані матеріали правоохоронці ретельно аналізували", — зазначається у повідомленні.

Наступного дня правоохоронці встановили особу зловмисника, який залишив валізу з трупом у парку. Це – уродженець Росії. Виявилося, що у валізі було тіло його 84-річної матері.

"Фігуранта поліцейські розшукали в Одесі. Як з’ясувалося, чоловік разом із матір’ю проживав в різних містах України, протягом останніх 7 років вони орендували квартиру в Тернополі. Зі слів зловмисника, жінка тривалий час хворіла та напередодні померла. Він злякався, помістив її тіло у валізу та вивіз у парк. Після цього втік з Тернополя", — розповіли у поліції.

В поліції зазначили, що надають правову кваліфікацію діям фігуранта. Вирішується питання щодо перекваліфікації дій зловмисника зі ст. 115 на ст. 297 (наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, на Тернопільщині у п’ятницю, 16 лютого в парку дві дівчинки знайшли валізу з трупом жінки всередині. Діти на моторошну знахідку натрапили увечері неподалік ставку в парку.

Загиблій на вигляд приблизно 60-70 років. Через те що вона була дуже сильно худа комусь вдалося помістити її тіло у валізу. В поліції зауважили, що тіло не розчленоване.

Раніше "Телеграф" писав, що зловили "нікопольського стрілка", який убив заступника мера. Під час поквартирного обходу правоохоронці отримали найціннішу оперативну інформацію