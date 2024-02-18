Поместил тело матери в чемодан, выбросил в парке и скрылся из города: полиция разыскала злоумышленника, переполошившего Тернополь (видео)

Все собранные материалы правоохранители тщательно анализировали

В Тернополе разыскали мужчину, который выбросил чемодан с трупом своей матери. Им оказался уроженцем России, которого испугала смерть близкого человека.

Об этом сообщает полиция Тернопольской области. По результатам проведенного вскрытия было установлено, что женщина умерла естественной смертью от легочно-сердечной недостаточности.

"Полицейские привлекли максимальное количество работников и провели ряд оперативно-розыскных мероприятий для выяснения обстоятельств происшествия: изъяли следовую информацию, осуществили подомовые и поквартирные обходы и опросили местных жителей, обработали записи камер видеонаблюдения. Все собранные материалы правоохранители тщательно анализировали", — отмечается в сообщении .

На следующий день правоохранители установили личность злоумышленника, оставившего чемодан с трупом в парке. Это – уроженец России. Оказалось, что в чемодане было тело его 84-летней матери.

"Фигуранта полицейские разыскали в Одессе. Как выяснилось, мужчина вместе с матерью проживал в разных городах Украины, в течение последних 7 лет они арендовали квартиру в Тернополе. По словам злоумышленника, женщина долго болела и накануне умерла. Он испугался, поместил". ее тело в чемодан и вывез в парк. После этого скрылся из Тернополя", — рассказали в полиции.

В полиции отметили, что предоставляют правовую квалификацию действиям фигуранта. Решается вопрос о переквалификации действий злоумышленника по ст. 115 ст. 297 (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Тернопольской области в пятницу, 16 февраля в парке две девочки нашли чемодан с трупом женщины внутри. Дети на жуткую находку наткнулись вечером недалеко от пруда в парке.

Погибший с виду примерно 60-70 лет. Из-за того, что она была очень сильно худа, кому-то удалось поместить ее тело в чемодан. В полиции заметили, что тело не расчленено.

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