У Києві чоловік влаштував криваву розправу над сім’єю: порізав ножем матір та сестру (фото)
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Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі
У Святошинському районі столиці чоловік напав на свою сім’ю з ножем — він завдав матері та сестрі множинні проникаючі ножові поранення. Обидві жінки були екстрено госпіталізовані у тяжкому стані.
Зловмисника затримали по гарячих слідах, а ніж вилучили як речовий доказ. Про це розповіли у прес-службі Поліції Києва.
Відомо, що медики швидкої допомоги повідомили правоохоронців про те, що у Святошинському районі Києва чоловік завдав своїм родичам ножових поранень.
Прибувши на місце події, поліцейські встановили, що причиною нападу став побутовий конфлікт. Так, під час сварки чоловік раптово схопив ніж і почав наносити ним удари своїй матері та сестрі. Унаслідок нападу обидві жінки дістали тяжкі поранення та були госпіталізовані до лікарні.
Зловмисника затримали на місці вчинення кримінального правопорушення, а ніж вилучили в якості речового доказу.
Наразі чоловік перебуває під вартою. Йому повідомили про підозру у скоєнні тяжкого злочину — закінченого замаху на умисне вбивство двох осіб.
Чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років або ж довічне ув’язнення. Розслідування по цій справі триває.
Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що під Києвом син завдав рідному батькові п’ять ударів ножем — від отриманих травм чоловік помер на місці події. Зловмисника затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання.