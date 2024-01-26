У Києві чоловік влаштував криваву розправу над сім’єю: порізав ножем матір та сестру (фото)

Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі

У Святошинському районі столиці чоловік напав на свою сім’ю з ножем — він завдав матері та сестрі множинні проникаючі ножові поранення. Обидві жінки були екстрено госпіталізовані у тяжкому стані.

Зловмисника затримали по гарячих слідах, а ніж вилучили як речовий доказ. Про це розповіли у прес-службі Поліції Києва.

Відомо, що медики швидкої допомоги повідомили правоохоронців про те, що у Святошинському районі Києва чоловік завдав своїм родичам ножових поранень.

Прибувши на місце події, поліцейські встановили, що причиною нападу став побутовий конфлікт. Так, під час сварки чоловік раптово схопив ніж і почав наносити ним удари своїй матері та сестрі. Унаслідок нападу обидві жінки дістали тяжкі поранення та були госпіталізовані до лікарні.

Зловмисника затримали на місці вчинення кримінального правопорушення, а ніж вилучили в якості речового доказу.

Зловмисника оперативно затримали

Наразі чоловік перебуває під вартою. Йому повідомили про підозру у скоєнні тяжкого злочину — закінченого замаху на умисне вбивство двох осіб.

Чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років або ж довічне ув’язнення. Розслідування по цій справі триває.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що під Києвом син завдав рідному батькові п’ять ударів ножем — від отриманих травм чоловік помер на місці події. Зловмисника затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання.