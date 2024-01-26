В Киеве мужчина устроил кровавую расправу над семьей: изрезал ножом мать и сестру (фото)

Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы

В Святошинском районе столицы мужчина напал на свою семью с ножом — он нанес матери и сестре множественные проникающие ножевые ранения. Обе женщины были экстренно госпитализированы в тяжелом состояни.

Злоумышленника задержали по горячим следам, а нож изъяли в качестве вещественного доказательства. Об этом сообщили в пресс-службе Полиции Киева.

Известно, что медики скорой помощи поставили правоохранителей в известность о том, что в Святошинском районе Киева мужчина нанес своим родственникам ножевые ранения.

Прибыв на место происшествия полицейские установили, что причиной нападения стал бытовой конфликт. Так, во время ссоры мужчина внезапно схватил нож и начал наносить им удары своей матери и сестре. В результате нападения обе женщины получили тяжелые ранения и были госпитализированы в больницу

Злоумышленника задержали на месте совершения уголовного преступления, а нож изъяли в качестве вещественного доказательства.

Злоумышленника оперативно задержали

На данный момент мужчина находится под стражей. Ему предъявили подозрение в совершении тяжкого преступления — законченном покушении на умышленное убийство двух лиц.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет или же пожизненное тюремное заключение. Расследование по данному делу продолжается.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что под Киевом сын нанес родному отцу пять ударов ножом — от полученных травм мужчина скончалсяна месте происшествия. Злоумышленника задержали и поместили в изолятор временного содержания.