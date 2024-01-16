У Львові перехожі виявили тіло військового: ЗМІ дізналися про подробиці

Видимих слідів насильства на тілі чоловіка не виявили

У неділю, 14 січня 2024 року, небайдужі перехожі знайшли тіло чоловіка у військовій формі на вулиці Роксоляни (мікрорайон Левандівка) у Львові. Труп лежав на сходах, що вели до підвалу, ніяких видимих слідів насильства не було.

Перехожі звернулися до правоохоронних органів, повідомляє ZAXID.NET. Журналістам вдалося дізнатися, що загиблим був 44-річний мешканець Сколівщини, який був військовослужбовцем однієї з військових частин.

Що відомо про хворобу Х

Незважаючи на відсутність слідів насильства, тіло було направлено на експертизу. Причина смерті військовослужбовця встановлюється. На даний момент це все, що відомо про моторошну знахідку на львівській вулиці.

Раніше "Телеграф" писав, що у Миколаївській області військовослужбовець розстріляв свого командира. Це сталося на початку січня 2024 року. Після загибелі командира військовий сам застрелився. Журналісти змогли дізнатися про подробиці цієї трагедії.

Також "Телеграф" повідомляв про загадковий випадок у Броварах. В одному з приватних будинків виявили три бездихані тіла. Усі вони лежали на підлозі, але у різних кімнатах. Цікаво, що поруч із людьми також лежав мертвий сірий кіт. Дізнатися причину смерті вдалося лише після проведення експертизи.

Нагадаємо, що ще "Телеграф" писав історію про "кривавого дантиста". Його засудили за кілька злочинів, від шахрайства до спроби вбивства струмом.