Кривавий дантист: у Києві лікар хотів убити струмом стареньку, підлаштував ДТП для колишньої тещі та грабував людей

Зловмисника буде засуджено відразу за семи статтями кримінального кодексу України

У Києві до десяти років позбавлення волі був засуджений київський лікар — стоматолог, який протягом кількох років промишляв шахрайством, а також неодноразово вчиняв замахи на життя людей і займався розбійними нападами. У "послужному списку" зловмисника значаться також статті про незаконне зберігання психотропних речовин та загрозу насильством щодо судді.

Злочинець діяв дуже зухвало і не звертав увагу вік своїх жертв. Про це повідомили у прес-службі Київської міської прокуратури.

Відомо, що починаючи з травня 2019 року до вересня 2020 року лікар-стоматолог цілеспрямовано обманював своїх пацієнтів та значно завищував вартість наданих послуг, а також надавав неправдиву інформацію про необхідний обсяг лікування. Внаслідок шахрайських дій 35-річний лікар заволодів близько 400 тисячами гривень, які він під різними приводами виманював у своїх пацієнтів.

Крім цього, у березні 2020 року стоматолог сказав своїй 70-річній пацієнтці про те, що йому необхідно прийти до неї додому та здійснити певну медичну процедуру. Внаслідок свого візиту злочинець викрав банківську картку пенсіонерки та зняв із неї 78 тисяч гривень.

Надалі потерпіла зрозуміла, хто саме вкрав її карту і викрила лікаря. Злякавшись можливих наслідків, зловмисник зробив спробу вбити 70-річну жінку за допомогою струму. Для цього він приніс електричні дроти до будинку, де вона проживала, та підключив їх до щитка біля її квартири.

Влітку 2020 року стоматолог проводжав додому одну зі своїх пацієнток і в якийсь момент застосував до неї сильнодіючі речовини. Надалі, користуючись її безпорадним станом, він викрав у жінки гроші та інші матеріальні цінності. Загальна сума завданих потерпілій збитків склала 63 тисячі гривень.

Крім того, того ж року 35-річний лікар вирішив підлаштувати смерть своєї колишньої тещі через тривалий конфлікт і неприязні стосунки до неї. Він вчинив замах на вбивство жінки та навмисно пошкодив гальмівний шланг та систему газо-балонного обладнання у її автомобілі. Таким чином він хотів, щоб під час їзди виникла аварійна ситуація і його теща потрапила б в аварію. На щастя, жінка встигла вчасно скористатися ручним гальмом та трагедії вдалося уникнути.

Під час судових засідань зловмисник погрожував смертю прокурору, за що йому додатково інкремінували частину 1 статті 345 КК України: "Загроза насильством щодо працівника правоохоронного органу".

За сукупністю доказів дантиста було визнано винним у скоєнні низки злочинів, серед яких: скоєння замахів на вбивство, розбійний напад, крадіжки, шахрайство в особливо великих розмірах, незаконне зберігання психотропних речовин та загроза насильством щодо працівника правоохоронного органу.

Йому призначено покарання у вигляді позбавлення волі терміном на 10 років із конфіскацією майна.

Раніше "Телеграф " повідомляв про те, що іноземець найняв кілера для бізнесмена з Києва: у справу втрутився Інтерпол (фото, відео). Громадянин іноземної держави вирішив замовити навмисне вбивство київського бізнесмена та заволодіти його стоматологічним бізнесом. Для цього він знайшов кілера, який за 15 тисяч доларів США погодився ліквідувати ціль.