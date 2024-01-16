Во Львове прохожие обнаружили тело военного: СМИ узнали подробности

Видимых следов насилия на теле мужчины не обнаружили

В воскресенье, 14 января 2024 года, неравнодушные прохожие нашли тело мужчины в военной форме на улице Роксоляны (микрорайон Левандовка) во Львове. Труп лежал на лестнице, которая вела в подвал, никаких видимых следов насилия не было.

Прохожие обратились в правоохранительные органы, сообщает ZAXID.NET. Журналистам удалось узнать, что погибшим был 44-летний житель Сколевщины, который был военнослужащим одной из воинских частей.

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Несмотря на отсутствие следов насилия, тело направили на экспертизу. Причина смерти военнослужащего устанавливается. На данный момент это все, что известно о жуткой находке на львовской улице.

Ранее "Телеграф" писал, что в Николаевской области военнослужащий расстрелял своего командира. Это произошло в начале января 2024 года. После гибели командира военный и сам застрелился. Журналисты смогли узнать подробности этой трагедии.

Также "Телеграф" сообщал о загадочном случае в Броварах. В одном из частных домов обнаружили три бездыханных тела. Все они лежали на полу, но в разных комнатах. Интересно, что рядом с людьми также лежал мертвый серый кот. Узнать причину смерти удалось только после проведения экспертизы.

Напомним, что еще "Телеграф" писал историю о "кровавом дантисте". Он был осужден за несколько преступлений, от мошенничества до попытки убийства с помощью тока.