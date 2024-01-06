Загадковий випадок: на Київщині в будинку виявили трупи людей та кішки (фото 18+)

Причини трагедії належить встановити слідству

У суботу, 6 січня, у Броварах Київської області на території приватного будинку було виявлено бездиханні тіла трьох дорослих людей. Усі вони лежали на підлозі в різних кімнатах.

Варто зазначити, що біля людей також можна побачити мертвого кота. Про це на своїй офіційній сторінці у Фейсбук повідомив мер Броварів Ігор Сапожко.

Так, у Броварах в одному з приватних будинків, розташованих на вулиці Шолом-Алейхема, було виявлено тіла двох жінок та одного чоловіка. Усі вони лежали у довільних позах на підлозі у різних кімнатах. Також поряд з людьми було виявлено труп домашнього кота.

На місці події працюють усі екстрені служби: рятувальники, медики, спеціалісти газової служби та правоохоронці.

Як виявилося згодом, ціла сім'я загинула через отруєння чадним газом. Про це повідомили в пресслужбі Поліції Київщини.

Правоохоронці встановлюють причини та обставини цієї трагедії. За фактом загибелі людей проводять розслідування.

Трагедія сталася у приватному будинку у Броварах

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