Військовий розстріляв свого командира на Миколаївщині: ЗМІ повідомляють подробиці

Пострілів було декілька

Миколаївщину сколихнула трагічна подія — військовослужбовець застрелив заступника командира роти. Зазначається, що після боєць застрелився і сам.

Сталась надзвичайна подія у селищі Березнегувате в Миколаївській області. Цю інформацію в коментарі кореспонденту "НикВести" підтвердив керівник Миколаївської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону Андрій Кльопов.

Попередньо відомо, що інцидент стався увечері в неділю, 7 січня, близько 21:00. За даними спеціалізованої прокуратури, старшина роти 6 разів вистрелив у командира з власного автомата.

"На жаль, інформація підтвердилась. У смт Березнегувате військовослужбовець, старшина, здійснив близько 6 пострілів з закріпленого за ним автомату у заступника командира роти. На місце було здійснено виїзд для огляду, допитано свідків. Зʼясовуємо!, — розповів Андрій Кльопов.

Наразі триває досудове розслідування, яке здійснюється слідчим управлінням ГУНП Миколаївської області. Водночас процесуальне керівництво здійснює Миколаївська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

Відкрито кримінальне провадження за кваліфікацією статті 1 частини 115 "Умисне вбивство". Слідчі дії тривають.

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