Вбивала тварин, потім няньчила дітей: Кривий Ріг переполошила няня-живодерка

За жорстоке поводження з тваринами порушено кримінальну справу

У Кривому Розі скандал: у кімнаті одного з гуртожитків знайдено трупи собаки та семи котів, а рештки ще одного вихованця виявили у каналізації. З’ясувалося, що там мешкала 24-річна дівчина, яка працює нянею.

Аніта Овеян саме так звати дівчину, яку звинувачують у вбивстві тварин, затримали ще 28 листопада, але незабаром відпустили. Про це повідомляє "Дніпро Оперативний".

Звідки у дівчини тварини у кімнаті

Овеян вирішила цинічно заробити та брала чотирилапих на перетримку за гроші. Такої допомоги потребують притулки для тварин, яким потрібно лікувати своїх підопічних. Особливо актуальною є ситуація для тих притулків, які знаходяться за межами великих міст.

Одним із "клієнтів" була "Рукавичка-КР". Ситуацію прокоментувала керівниця цього благодійного фонду Олена Павлова. Вона розповіла, що Овеян регулярно відвідували з перевірками. Жодних підозр у співробітників БФ не виникало.

Подробиці про няню-живодерку з Кривого Рогу

Однак "волонтерка" явно не справлялася з доглядом тварин. Їхні тіла знаходили прямо на закритих упаковках корму. Поруч не було навіть води.

Овеян працювала нянею

З’ясувалося, що 24-річна дівчина працювала нянею. Причому за свою працю вона отримувала непогану зарплату – за тиждень могла заробити до 20 тисяч гривень. Її працедавець була шокована, дізнавшись про смерті тварин.

Жінка зізналася у соцмережах, що не помітила нічого дивного у своїй помічниці. Зараз вона впевнена, що Овеян не місце у нашому суспільстві.

Роботодавець не знала про дивні нахили няні

Де зараз дівчина та чи затримали її

Живодерка покинула гуртожиток після того, як її облили зеленкою небайдужі люди. Однак вона не довго ховалась. Згодом вона знову повернулася в гуртожиток.

Поліція дівчину відпустила до з’ясування обставин. Розпочато досудове розслідування кримінальної справи, порушеної за ст. 299 ККУ. Якщо провину Овеян буде доведено, то її чекає покарання — до 3 років позбавлення волі.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві догхантери залишили м’ясо з голками для собак. Але є й містична версія.