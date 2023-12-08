Вбивала тварин, потім няньчила дітей: Кривий Ріг переполошила няня-живодерка
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За жорстоке поводження з тваринами порушено кримінальну справу
У Кривому Розі скандал: у кімнаті одного з гуртожитків знайдено трупи собаки та семи котів, а рештки ще одного вихованця виявили у каналізації. З’ясувалося, що там мешкала 24-річна дівчина, яка працює нянею.
Аніта Овеян саме так звати дівчину, яку звинувачують у вбивстві тварин, затримали ще 28 листопада, але незабаром відпустили. Про це повідомляє "Дніпро Оперативний".
Звідки у дівчини тварини у кімнаті
Овеян вирішила цинічно заробити та брала чотирилапих на перетримку за гроші. Такої допомоги потребують притулки для тварин, яким потрібно лікувати своїх підопічних. Особливо актуальною є ситуація для тих притулків, які знаходяться за межами великих міст.
Одним із "клієнтів" була "Рукавичка-КР". Ситуацію прокоментувала керівниця цього благодійного фонду Олена Павлова. Вона розповіла, що Овеян регулярно відвідували з перевірками. Жодних підозр у співробітників БФ не виникало.
Однак "волонтерка" явно не справлялася з доглядом тварин. Їхні тіла знаходили прямо на закритих упаковках корму. Поруч не було навіть води.
Овеян працювала нянею
З’ясувалося, що 24-річна дівчина працювала нянею. Причому за свою працю вона отримувала непогану зарплату – за тиждень могла заробити до 20 тисяч гривень. Її працедавець була шокована, дізнавшись про смерті тварин.
Жінка зізналася у соцмережах, що не помітила нічого дивного у своїй помічниці. Зараз вона впевнена, що Овеян не місце у нашому суспільстві.
Де зараз дівчина та чи затримали її
Живодерка покинула гуртожиток після того, як її облили зеленкою небайдужі люди. Однак вона не довго ховалась. Згодом вона знову повернулася в гуртожиток.
Поліція дівчину відпустила до з’ясування обставин. Розпочато досудове розслідування кримінальної справи, порушеної за ст. 299 ККУ. Якщо провину Овеян буде доведено, то її чекає покарання — до 3 років позбавлення волі.
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