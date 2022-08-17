Стріляв у кота і напоїв черепаху: в Україні зловили двох живодерів, які знімали знущання на відео

Жорстокість над тваринами іноді не знає меж

В Україні лише за останню добу зафіксовано два випадки жорсткого поводження з тваринами. Абсурдності ситуації додає те, що один із них був вчинений 12-річним хлопцем з Рахівщини, який продемонстрував свою нелюдяність, стріляючи з пневматичної зброї у кота та радісно знімаючи це все на відео. Інший випадок трапився у місті Кривий Ріг, де нетверезий 19-річний молодик вирішив напоїти пивом черепаху. Обидва відео вже облетіли соцмережі.

Як повідомили на сторінці Нацполіції Закарпаття у Facebook, під час моніторингу однієї з соцмереж правоохоронці виявили відео, на якому зафіксовано, як школяр знущається з живого кота, стріляючи у нього з предмета, схожого на пневматичну гвинтівку.

Поліцейські оперативно встановили особу хлопчика та вирушили до нього додому. Під час спілкування з родиною, було встановлено, що дитина й справді здійснювала постріли зі зброї по бідолашній тварині.

Враховуючи те, що через свій малолітній вік школяр не може бути притягнутий до відповідальності, за його жорсткі протиправні вчинки відповідатимуть батьки.

Надалі з родиною працюватимуть представники ювенальної служби.

Варто відзначити, що з етичних міркувань наша редакція не радить до перегляду відео знущань з тварини дітям та особам із чутливою психікою!

Що стосується ситуації, котра трапилася у Кривому Розі, то там 19-річний юнак, знімаючи на відео, заливав плазуна пивом та горілкою. Кадри знущання з черепахи оприлюднили в одному з Телеграм-каналів.

"У Кривому Розі 19-річний хлопець знущався з черепахи в компанії своїх друзів. Він напував її пивом і горілкою. Усі дії молодик зняв на камеру і опублікував у себе на сторінці в Instagram", — йдеться в повідомленні.

На кадрах запису видно, як юнак заливає плазуну пиво прямо у панцир, коментуючи свої дії тим, що "набухує кєнта".

Юнака затримали правоохоронці. Під час допиту він зізнався, що перебував у нетверезому стані, тож не усвідомлював до кінця, що робить. За його словами, черепаху він із друзями спіймав у водоймі під час риболовлі, після чого вирішив із нею розважитися таким жорстоким способом.

У поліції Кривого Рогу на факт знущання з плазуна вже відреагували.

Зверніть увагу, що відео 18+ містить нецензурну лексику!

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у Чернівцях 6-річна дитина жорсткого забила до смерті маленьку собаку. Йоркширський тер’єр від отриманих травм загинув, а жорстокий інцидент потрапив на відео.