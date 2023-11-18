Догхантери або "чаклуни": у київському парку знайшли шматок м’яса з голками, небезпечними для собак (фото)

Киян просять уважно поставитися до цієї інформації

У Солом’янському парку Києва люди виявили великий шматок свіжого м’яса, в який невідомі встромили шпильки з кольоровими головками. Люди припустили, що це може бути справою рук догхантерів, які таким страшним способом вирішили позбутися бездомних тварин.

Про це повідомив український автогонщик, журналіст, ведучий та блогер Олексій Мочанов. Він попередив усіх власників собак про потенційну небезпеку.

Страшну знахідку виявили у Солом’янському парку

Так, у Солом’янському парку на тротуарі перехожі виявили великий шматок м’яса, в якому виднілися шпильки. Поруч також стояла скляна пляшка з-під алкоголю. Користувачі соцмереж припустили, що голки в м’ясо навмисно вставили догхантери, які таким страшним чином позбавляються від бездомних тварин.

М’ясо з голками у парку

Однак деякі поставили під сумнів дані висновки, оскільки шматок м’яса був досить великим, а таке задоволення зараз коштує пристойних грошей. Тому частина людей припустила, що на фото присутні атрибути магічного ритуалу, який у народі називають "відкуп".

Йдеться про містичне дійство, коли люди залишають символічну плату потойбічним силам за допомогу у досягненні поставленої мети. Класично "на відкуп" залишають спиртні напої, м’ясо, цигарки та гроші.

М’ясо з голками у парку

Хто насправді залишив у парку шматок м’яса зі шпильками — залишається тільки здогадуватися. У будь-якому випадку власникам собак варто уважно стежити за своїми вихованцями та не дозволяти їм нічого їсти на вулиці.

Також людей, які знаходять подібні "сюрпризи", просять запаковувати їх у пакет і закопувати в землю, щоби бездомні тварини не змогли наїстися м’яса з голками.

Варто зазначити, що ці фото викликали широкий суспільний резонанс і користувачі соціальних мереж почали активно обговорювати цю знахідку:

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у Києві п’яна жінка викинула з вікна багатоповерхівки щеняти. Небайдужі громадяни викликали зоорятувальників, які й доправили тварину до клініки. У собаки діагностували забій легень, здуття шлунка, а також запалений кишечник. Кістки, на щастя, виявилися цілими. Тварині потребуватиме тривалого лікування та реабілітації.