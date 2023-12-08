Убивала животных, потом нянчила детей: Кривой Рог переполошила няня-живодерка

За жестокое обращение с животными возбуждено уголовное дело

В Кривом Роге скандал: в комнате одного из общежитий найдены трупы собаки и семи кошек, а останки еще одного питомца обнаружили в канализации. Выяснилось, что там проживала 24-летняя девушка, работающая няней.

Анита Овеян, именно так зовут девушку, которую обвиняют в убийстве животных, задержали еще 28 ноября, но вскоре отпустили. Об этом сообщает "Днепр Оперативный".

Откуда у девушки животные в комнате

Овеян решила подзаработать циничным образом и брала четырехлапых на передержку за деньги. В такой помощи нуждаются приюты для животных, которым нужно лечить своих подопечных. Особенно актуальна ситуация для тех приютов, которые находятся за пределами больших городов.

Одним из "клиентов" была "Рукавичка-КР". Ситуацию прокомментировала руководительница этого благотворительного фонда Елена Павлова. Она рассказала, что Овеян регулярно посещали с проверками. Никаких подозрений у сотрудников БФ не возникало.

Подробности о няне-живодерке из Кривого Рога

Однако "волонтерка" явно не справлялась с уходом за животными. Их тела находили прямо на закрытых упаковках корма. Рядом не было даже воды.

Овеян работала няней

Выяснилось, что 24-летняя девушка работала няней. Причем за свой труд она получала неплохую зарплату — за неделю могла заработать до 20 тысяч гривен. Ее работадательница была шокирована, узнав о смертях животных.

Женщина призналась в соцсетях, что не заметила ничего странного в своей помощнице. Сейчас она уверена, что Овеян не место в нашем обществе.

Работодательница не знала о странных наклонностях няни

Где сейчас девушка и задержали ли ее

Живодерка покинула общежитие после того, как ее облили зеленкой неравнодушные люди. Однако она не долго скрывалась. Вскоре она вновь вернулась в общежитие.

Полиция девушку отпустила до выяснения обстоятельств. Начато досудебное расследование уголовного дела, возбужденного по ст. 299 УКУ. Если вина Овеян будет доказана, то ее ждет наказание — до 3 лет лишения свободы.

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