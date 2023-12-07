Залишилися калюжі крові: у Києві чоловік отримав серйозне поранення за дивних обставин

Потерпілий втратив багато крові та був доставлений до медустанови

В Оболонському районі Києва сталася НП — у дворі багатоповерхового будинку перехожі виявили чоловіка, який лежав на асфальті та спливав кров’ю. На місце події викликали медиків швидкої допомоги, які оперативно доправили потерпілого до лікарні.

Про причини того, що сталося, залишається лише здогадуватися. Про це повідомили у Телеграм-каналі "Київ оперативний".

Відомо, що у дворі будинку, розташованого на вулиці Зої Гайдай, 3 перехожі натрапили на чоловіка, який лежав у калюжі крові. Як виявилося, він отримав ножове поранення стегна.

Небайдужі громадяни викликали "швидку" та передали постраждалого до рук медиків. У чоловіка спостерігалася значна крововтрата, а на асфальті залишилися калюжі крові.

На асфальті залишилися калюжі крові

Місцеві жителі спробували знайти очевидців події, проте в соцмережах з’явилася інформація про те, що чоловік сам упав і "з власної необережності" отримав поранення стегна.

За яких обставин сталося падіння і як можна було самостійно отримати таку глибоку рану — залишається лише здогадуватися. На щастя, чоловіка встигли доставити до лікарні, де йому надали медичну допомогу.

Повідомлення в соцмережі

Інцидент стався на вулиці Зої Гайдай

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у Києві жорстоко вбили військового: чоловікові завдали множинні ножові поранення, а його труп виявили у водоймі (відео). У ході оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили деталі цього жорстокого вбивства.

Як виявилося, дорогою до лікарні чоловік заїхав до свого товариша за документами. Якоїсь миті між ними спалахнула сварка на ґрунті боргів. В ході конфлікту опонент військового дістав ножа і почав завдавати своєму товаришеві множинні удари в область шиї, грудей та голови.