По голові ногами: на Київщині підлітки жорстоко побили ровесницю, що їм за це буде

Побиття знімали на камеру мобільного телефону

Правоохоронці оперативно встановили особи підлітків, які серед білого дня по-звірячому побили свою однолітку. НП сталася на території селища міського типу Рокитне, яке розташоване у Білоцерківському районі Київської області.

Постраждала, наразі, перебуває у медзакладі під наглядом лікарів. Про це повідомили у прес-службі Поліції Київської області.

Наразі відомо, що між неповнолітніми учнями ліцеїв №1 та №2 смт Рокитне сталася сварка. Підлітки покликали 12-річну дівчинку "на розбірки" та почали її жорстоко бити. У бійці приймали участь дівчата віком від 12 до 15 років. Все, що відбувалося, знімали на камеру мобільного телефону.

На відео із соцмереж видно, як дівчинку жорстоко б’ють ногами та руками по голові та тулубу. Варто зазначити, що за бійкою безпристрасно спостерігали хлопці, які сміялися та підбадьорювали своїх подруг.

В результаті побиття потерпілій було завдано тілесні ушкодження та вона знаходиться в лікарні. Поліцейські оперативно встановили особи кривдників і разом із батьками запросили їх у відділення поліції для надання пояснень.

Скріншоти з відео

Потерпіла 12-річна дівчинка перебуває під наглядом медиків. Лікарям належить зафіксувати завдані їй побої та дати оцінку ступеня тяжкості тілесних ушкоджень.

Правоохоронці розслідують цю справу за частиною 1 статті 296 КК України: "Хуліганство". За цією статтею неповнолітнім може загрожувати лише штраф, який за них сплатять батьки.

Також ця стаття передбачає арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до п'яти років. Але зважаючи на те, що кривдниці дівчинки є неповнолітніми особами, то розраховувати на таке суворе покарання навряд чи можливо.

Нагадаємо, що про жорстоке побиття школярки розповів український журналіст Костянтин Андріюк. Він заявив, що постраждалій дівчинці завдали черепно-мозкову травму, відбили печінку і зламали пальці.

Крім цього, журналіст припустив, що подібна агресія у підлітків може бути "підживлена" блогерами та тіктокерами, які піарять російський серіал "з жорстокими кривавими бійками, блатною романтикою та ідеологією — проломи комусь голову і ти станеш успішним".

Очевидно, Андріюк мав на увазі російський серіал "Слово пацана. Кров на асфальті", який став дуже популярним серед тіктокерів та блогерів в Україні. Цей кримінальний серіал оспівує блатну романтику і показує, як діти "б’ються за асфальт" і стають "королями" вулиць, проходячи через кримінал та бійки. Є думка, що цей серіал може працювати на пропаганду РФ.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, в Україні блогерка-мільйонниця вляпалася у скандал через серіал "Слово пацана". Про це розповів український журналіст Костянтин Андріюк. Він звернув увагу на новий TikTok блогерки "Сімбочки", який був знятий під звук із російського серіалу. Примітно, що у кадрі був присутній її хлопець — виконавець Парфенюк, який брав участь у Нацвідборі на Євробачення.