На Київщині підлітки жорстоко побили дівчинку: у неї зламані пальці та відбита печінка (відео 18+)

Побиття знімали на камеру мобільного телефону

Днями на Київщині сталася НП — учні кількох ліцеїв серед білого дня тривалий час били та принижували свою однолітку. У постраждалої зафіксовано численні тяжкі травми.

Що спричинило конфлікт між підлітками — наразі не встановлено. Про це повідомив український журналіст Костянтин Андріюк у своєму телеграм-каналі "АНДРІЮК ONLINE".

Відомо, що жорстоке побиття підлітка сталося у смт Рокитне, яке розташоване у Білоцерківському районі Київської області. Дівчата — учні місцевих ліцеїв №1 та №2 — серед білого дня почали по черзі холоднокровно бити свою однолітку. У бійці приймали участь підлітки віком від 12 до 15 років.

Побиття дівчинки сталося у смт Рокитне Київської області

Варто зазначити, що за побиттям постраждалої спостерігали хлопці, які сміялися та підбадьорювали своїх подруг. Дівчатка — підлітки з особливою жорстокістю били однолітку і знімали все, що відбувалося, на камеру мобільного телефону.

За попередніми даними, у потерпілої дівчинки зафіксовані численні садна та гематоми, а також черепно-мозкова травма. У неї відбита печінка та поламані пальці.

Що саме спричинило конфлікт — наразі невідомо. Чи зверталися батьки постраждалої до правоохоронців також, на жаль, не уточнюється.

"Звідки? Звідки у них така жорстокість? А може про це варто запитати у деяких "блогерів" України? Які піарять в Україні кацабські г@вносериали. З жорстокими кривавими бійками, блатною романтикою та ідеологією — проломи комусь голову і ти станеш успішним ", — пише Андріюк.

Очевидно, журналіст має на увазі російський серіал "Слово пацана. Кров на асфальті", який став дуже популярним серед тіктокерів і блогерів в Україні. Цей кримінальний серіал оспівує блатну романтику і показує, як діти "б’ються за асфальт" і стають "королями" вулиць, проходячи через кримінал та бійки. Є думка, що цей серіал може працювати на пропаганду РФ.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що в Україні блогерка-мільйонниця вляпалася у скандал через серіал "Слово пацана". Про це розповів український журналіст Костянтин Андріюк. Він звернув увагу на новий TikTok блогерки "Симбочки", який був знятий під звук із російського серіалу. Примітно, що у кадрі був присутній її хлопець — виконавець Парфенюк, який брав участь у Нацвідборі на Євробачення.