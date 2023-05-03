В росії підлітки-сатаністи жорстоко вбили школярку в прямому ефірі: після цього написали її мамі (фото)

У поліцію заявив батько вбивці

У росії стався черговий гучний і жорстокий злочин проти підлітка. Не встигла країна-агресорка відійти від холоднокровного нападу 11-річної школярки на свою однолітку в Підмосков’ї, як уже в Санкт-Петербурзі підлітки-блогери вбили школярку прямо в ефірі стріму.

Про це повідомляє популярний місцевий паблік "Mash".

Першого травня в Санкт-Петербурзі 16-річний блогер разом зі своєю приятелькою заманили 13-річну школярку до лісу, щоб жорстоко розправитися з нею. При цьому, зважаючи на все, це вбивство було просто заради вбивства.

"Мотив цього вбивства повністю відсутній — із жертвою у них не було ні сварок, ні конфліктів", — пише автор поста.

Так, підлітки запросили до лісу нібито на "інтерв’ю у незвичайному місці" ученицю одного з навчальних закладів міста.

"Її знали як чуйну і привітну дитину. Вона відвідувала заняття в художній школі — ймовірно, мріяла піти стопами мами-відомого у своїх колах модельєра і весільного дизайнера", — йдеться в повідомленні.

Стверджується, що вибір убивць пав саме на цю дитину тому, що та нібито була відома і могла погодитися на "атмосферне інтерв’ю в лісі". До свого злочину зловмисники підготувалися заздалегідь та за кілька днів викопали могилу для своєї жертви.

Прибувши у призначене місце, підлітки нібито вели з нею інтерв’ю в прямому ефірі. Їй ставили питання на абстрактні теми, щоб вона нічого не запідозрила. Якоїсь миті підозрюваний підійшов зі спини, дістав молоток і завдав жертві не менше 10 потужних ударів.

Після розправи над дівчинкою блогер та подільниця відправили з телефону жертви повідомлення її матері — "дочка вирішила зникнути, любить маму, але додому не повернеться". Потім розбили телефон і кинули до ями разом із тілом.

У вбивстві блогер одразу зізнався у своєму Telegram-каналі. Писав, що має намір вчинити суїцид, але трохи пізніше опублікував другий пост — надто слабкий для цього, ладен здатися і сісти.

16-річний блогер-вбивця зліва та його 15-річна подільниця праворуч (вона знімала все на телефон)

Наразі блогера та його 15-річну спільницю вже затримано правоохоронцями. До служби звернувся його батько — зателефонував і сказав, що син убив дівчинку.

Про вбивцю відомо, що він вимушено відвідував психолога, мав потяг до оккультизму та інетерсувався сатанізмом. У школу часто одягав відповідні атрибути та велику кількість неоднозначних ювелірних прикрас

Спільниця вбивці

Зараз підлітки дають свідчення. Порушено кримінальну справу за статтею — вбивство малолітнього, який перебуває у безпорадному стані. Максимальне покарання за цією статтею — до довічного позбавлення волі.

Місце злочину та могила вбитої

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Росії "нацист" розстріляв дітей у школі.

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