По голове ногами: на Киевщине подростки жестоко избили сверстницу, что им за это будет

Избиение снимали на камеру мобильного телефона

Правоохранители оперативно установили личности подростков, которые средь бела дня зверски избили свою сверстницу. ЧП произошло на территории поселка городского типа Ракитное, который расположен в Белоцерковском районе Киевской области.

Пострадавшая, на данный момент, находится в медучреждении под наблюдением врачей. Об этом сообщили в пресс-службе Полиции Киевской области.

На данный момент известно, что между несовершеннолетними учащимися лицеев №1 и №2 пгт Ракитное произошла ссора. Подростки позвали 12-летнюю девочку "на разборки" и начали ее жестоко избивать. В драке принимали участие девочки в возрасте от 12 до 15 лет. Все происходящее снимали на камеру мобильного телефона.

На видео из соцсетей видно, как девочку жестоко и очень сильно бьют ногами и руками по голове и туловищу. Стоит отметить, что за дракой бесстрастно наблюдали парни, которые смеялись и подбадривали своих подруг.

В результате произошедшего пострадавшей были нанесены телесные повреждения и она находится в больнице. Полицейские оперативно установили личности обидчиц и вместе с родителями пригласили их в отделение полиции для дачи объяснений.

Скриншоты с видео

Потерпевшая 12-летняя девочка находится под наблюдением медиков. Врачам предстоит зафиксировать нанесенные ей побои и дать оценку степени тяжести телесных повреждений.

Правоохранители расследуют данное дело по части 1 статьи 296 УК Украины: "Хулиганство". По этой статье несовершеннолетним может грозить лишь штраф, который за них уплатят родители.

Также эта статья предусматривает арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до пяти лет. Но учитывая тот факт, что обидчицы девочки являются несовершеннолетними, то рассчитывать на такое суровое наказание вряд ли возможно.

Напомним, что о жестоком избиении школьницы рассказал украинский журналист Константин Андриюк. Он заявил, что пострадавшей девочке нанесли черепно — мозговую травму, отбили печень и сломали пальцы.

Кроме этого, журналист предположил, что подобная агрессия у подростков может быть "подпитана" блогерами и тиктокерами, которые пиарят русский сериал "с жестокими кровавыми драками, блатной романтикой и идеологией — проломи кому-то голову и ты станешь успешным".

По всей видимости, Андриюк имеет ввиду российский сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте", который стал очень популярен среди тиктокеров и блогеров в Украине. Данный криминальный сериал воспевает блатную романтику и показывает, как дети "бьются за асфальт" и становятся "королями" улиц проходя через криминал, разборки и драки. Есть мнение, что этот сериал может работать на пропаганду РФ.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, в Украине блогерша-миллионница вляпалась в скандал из-за сериала "Слово пацана". Об этом рассказал украинский журналист Константин Андриюк. Он обратил внимание на новый TikTok блогерши "Симбочки", который был снят под звук из российского сериала. Примечательно, что в кадре присутствовал и ее парень — исполнитель Парфенюк, принимавший участие в Нацотборе на Евровидение.