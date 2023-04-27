Вони не зважали на її благання "не знущатися"

Жорстокість серед російських школярів вражає. Нещодавно у Петербурзі підліток відкрив стрілянину. Як наслідок, постраждали четверо дітей.

А днями мережу вразило відео, як діти в Ярославлі знущаються з учениці школи. Ролик оприлюднили у Twitter. У дописі йдеться, що дівчинка вже кілька років страждає від булінгу однокласників. Цього разу російські діти вирішили особливо жорстоким чином принизити дитину.

Як видно з відео, хлопчина взяв велику суху гілляку. Дівчинка вже лежала на землі та плакала, просила з неї не знущатися. Вочевидь перед цим вона теж зазнала нападу з боку однокласників. Хлопець поставив жорстокий ультиматум — або вона цілує йому черевика, або він б’є їй по голові палкою. Дівчина не змогла на це нічого відповісти, окрім благань її відпустити. Тому підліток вдарив їй по голові з усією силою, так що гілка зламалася. Свої дії від підсумував словами: "Крові немає, гаразд, досить".

Під гучний плач дитини, дві дівчини та хлопець продовжили розважатися і жартувати. Дівчина, яка знімала це на відео попросила Діму сказати всім привіт на камеру. Після чого відео потрапило в мережу.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, батьки дитини написали заяву в поліцію на 15-річного хулігана. З ним розбираються правоохоронці. Як з’ясувалося пізніше, дівчинка намагалася влитися в компанію підлітків, у підсумку компанія побила її палкою по голові і пішла гуляти далі. Після ситуацією зайнявся слідчий комітет рф. А от керівництво школи не вважає себе винними у ситуації.

Тим часом з дітей у російських школах знущаються і самі викладачі. Так, у Свердловській області в одній зі спецшкіл неслухняних учнів карали зґвалтуванням.

Ще одним засобом приниження людської гідності є сама шкільна програма в рф. Дітей змушують співати пісні про терористів, а факт існування Києва взагалі стирають із підручників історії.