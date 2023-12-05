"Останній аргумент": пенсіонер після православного свята вбив та розчленував приятеля

Святкове застілля трагічно закінчилося

Судовий вирок дізнався 72-річний пенсіонер, який забив до смерті сокирою свого товариша, а потім розчленував його тіло. Так трагічно закінчилося застілля на честь релігійного свята.

Чоловіка визнали винним в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 ККУ) та засудили до 8 років та 6 місяців позбавлення волі. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Згідно з матеріалами справи, трагедія сталася у Немишлянському районі Харкова 19 січня 2023 року. У квартирі підозрюваний розпивав алкоголь зі своїм знайомим. Якогось моменту між ними почався конфлікт.

"Господар квартири у якості останнього аргументу обрав фізичну розправу. Він взяв сокиру, яка лежала поруч зі столом, та завдав нею шість ударів по голові свого гостя. Потерпілий помер на місці", ― йдеться у повідомленні прокуратури.

Після скоєння злочину чоловік заснув, бо був надто п’яний. Наступного дня він зрозумів, що сталося. Але замість того, щоб звернутися до правоохоронних органів, він вирішив сховати труп. Випивши спиртне, він розчленував тіло знайомого.

Пенсіонер вирішив вивозити його "частинами". Одну він 21-го числа відвіз на дачу та закопав. Але вдома на нього вже чекала поліція. До правоохоронних органів звернулася дочка підозрюваного у вбивстві, яка приїхала відвідати батька, а побачила залишки трупа та закривавлені інструменти.

Того ж дня чоловіка було затримано. Він повністю визнав свою провину. Його справу передали до Фрунзенського районного суду м. Харкова. Вирок ще можна оскаржити.

Раніше "Телеграф" писав про жорстоке вбивство у Львові. Чоловік забив до смерті молотком свого суперника з шахів.