На Київщині жорстоко вбили жінку-слідчу: двом чоловікам винесено вирок

Зловмисникам також належить виплатити сім’ї вбитої моральну компенсацію у розмірі 2,5 мільйона гривень

Днями суд засудив убивць жінки-слідчого до максимального терміну покарання — довічного позбавлення волі з конфіскацією майна. Чоловіків визнали винними у скоєнні умисного вбивства та розбійного нападу.

Про це повідомляється на офіційному сайті Офісу генпрокурора України. Зловмисники не тільки вбили жінку, а ще й винесли з її домівки гроші та золото.

Відомо, що у селі Плесецьке Київської області у серпні 2014 року у власному будинку було вбито слідчу. Злочинців вдалося затримати протягом декількох днів і взяти їх під варту.

Слідство встановило, що двоє мешканців Київщини близько 03.00 проникли через вікно на територію приватного будинку, де на той момент перебувала жінка-слідча, її мати та двоє дітей віком восьми та п’яти років.

Вбивство сталося у селі Плесецьке

Зловмисники побили старшу жінку цвяходером і вона знепритомніла. Потім один із зловмисників відібрав у жінки-слідчого травматичний пістолет, яким вона хотіла захиститися від грабіжників, і вистрілив у неї кілька разів зблизька. Його спільник при цьому бив жінку цвяходером по різних частинах тіла та голові.

Таким чином злочинці завдали жінці несумісних із життям травм і вона померла на місці події.

Злочинців затримали

Грабіжники викрали золото та гроші, після чого зникли. Особи нападників оперативно встановили та їх затримали протягом кількох днів. Варто зазначити, що в суді зловмисники свою провину не визнали, проте прокурорам все-таки вдалося довести їхню причетність до скоєння вбивства та розбійного нападу.

Судді засудили злочинців до довічного ув’язнення з конфіскацією майна. Крім цього, вони повинні будуть виплатити постраждалій стороні моральну компенсацію у розмірі 2,5 мільйона гривень.

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