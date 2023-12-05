Укр

"Последний аргумент": пенсионер после православного праздника убил и расчленил приятеля

Автор
Анастасия Рыбенко Анастасия Рыбенко
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Владелец квартиры прекратил ссору ударами топора
Владелец квартиры прекратил ссору ударами топора. Фото Открытые источники

Праздничное застолье трагично закончилось

Судебный приговор узнал 72-летний пенсионер, который забил до смерти топором своего товарища, а потом расчленил его тело. Так трагично закончилось застолье в честь религиозного праздника.

Мужчину признали виновным в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УКУ) и приговорили к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

Согласно материалам дела, трагедия произошла в Немышлянском районе Харькова 19 января 2023 года. В квартире подозреваемый распивал алкоголь со своим знакомым. В какой-то момент между ними начался конфликт.

"Хозяин квартиры в качестве последнего аргумента избрал физическую расправу. Он взял топор, лежавший рядом со столом, и нанес им шесть ударов по голове своего гостя. Потерпевший скончался на месте", говорится в сообщении прокуратуры.

После совершения преступления мужчина уснул, так как был слишком пьян. На следующий день он осознал, что произошло. Но вместо того, чтобы обратиться в правоохранительные органы, он решил спрятать труп. Выпив спиртное, он расчленил тело знакомого.

Пенсионер решил вывозить его "по частям". Одну он 21-го числа отвез на дачу и закопал. Но дома его уже ждала полиция. В правоохранительные органы обратилась дочь подозреваемого в убийстве, которая приехала навестить отца, а увидела остатки трупа и окровавленные инструменты.

В тот же день мужчина был задержан. Он полностью признал свою вину. Его дело передали в Фрунзенский районный суд г. Харькова. Приговор еще можно обжаловать.

Ранее "Телеграф" писал о жестоком убийстве во Львове. Мужчина забил до смерти молотком своего соперника по шахматам.

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#Харьков #Суд #Убийство