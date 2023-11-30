Убив за просте зауваження: суд ухвалив вирок жителю Миколаївської області

Справу розглядали півтора роки

На Миколаївщині суд підтримав публічне звинувачення прокуратури. Він визнав винним у вбивстві 52-річного мешканця м. Новий Буг.

Про це повідомляє Миколаївська обласна прокуратура. У повідомленні йдеться, що інцидент стався у квітні 2022 року.

Підозрюваний направляв вогнепальну зброю у бік людей, що не сподобалося загиблому, і той зробив зауваження. Але 52-річний чоловік надто гостро на нього відреагував. Між ними почалася суперечка.

Фігурант справи навів зброю у бік нового знайомого і, на тлі особистої неприязні, вистрілив у ділянку грудної клітки. Поранення виявилося смертельним. Чоловік помер на місці події.

Правоохоронні органи порушили кримінальну справу за ч. 1 ст. 115 ККУ. Суд визнав чоловіка винним і ухвалив вирок у вигляді 12 років позбавлення волі. Рішення поки що не набрало законної сили.

Для довідки: Вирок суду першої інстанції набуде чинності лише після того, як закінчиться термін подання апеляційної скарги, встановлений Кримінальним процесуальним кодексом України, якщо ця скарга не була подана.

Раніше "Телеграф" писав про подвійне вбивство у Чернівецькій області. 45-річний селянин позбавив життя своїх батьків.