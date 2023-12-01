Смертельна гра ціною в 11 років: чоловік забив молотком суперника з шахів

На розслідування справи пішло понад чотири роки

Галицький районний суд Львова 29 листопада 2023 року ухвалив вирок чоловікові, який забив молотком знайомого до смерті. Його визнали винним в умисному вбивстві.

Про це повідомляє Lviv.media, посилаючись на вирок суду. Згідно з матеріалами справи, злочин стався увечері 18 вересня 2019 року у квартирі потерпілого.

Фігурант справи познайомився з убитим 82-річним чоловіком у шаховому клубі. Того дня він завітав до потерпілого, щоб зіграти з ним. Однак у якийсь момент у них виникла ворожість, яка швидко переросла у бійку. Підозрюваний схопив молоток і завдав два десятки ударів по тілу суперника. Від одержаних травм пенсіонер помер на місці.

Підозрюваний на судовому засіданні сказав, що шкодує про вчинене. Він заявив, що діяв у стані афекту. Чоловік стверджує – він не збирався вбивати свого опонента. Щобільше, саме загиблий нібито спровокував бійку, вдаривши його кріслом.

Пояснив підозрюваний і чому не повідомив правоохоронні органи про те, що трапилося. Він послався на сильний стрес і зазначив, що не хотів хвилювати свою вагітну дружину.

Причиною смерті 82-річного чоловіка стала відкрита черепно-мозкова травма та переломи кісток склепіння черепа. Це стало відомо після проведення судово-медичної експертизи.

Колегія Галицького районного суду Львова ухвалила вирок ― позбавлення волі на 11 років. Окрім цього, відповідачеві доведеться заплатити за проведення експертиз. Це близько 20 тисяч гривень.

Раніше "Телеграф" писав про чоловіка, який був засуджений вдесяте. Навіть після дев’яти вироків він не зійшов із "кривої доріжки".