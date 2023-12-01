Кримінальні рекорди: житель Луцька постав перед судом вдесяте

На розгляді ще два обвинувальні акти

Житель Луцька постав перед судом у ювілейний десятий раз. У публічному звинуваченні Ковельської окружної прокуратури 37-річного чоловіка звинувачують у крадіжках речей та документів.

За матеріалами справи, у період із травня по липень 2023 року лучанин вкрав дві банківські картки та користувався ними, оплачуючи особисті товари. Про це йдеться у повідомленні Волинської обласної прокуратури.

Однак це не весь перелік правопорушень чоловіка. Він також п’ять разів крав у Ковелі. Причому він брав не лише речі пересічних громадян, а й виносив товари із магазинів. Чоловік не був вибірковим і брав усе, що погано лежить. Згідно з матеріалами кримінальної справи, він вкрав чоловічу сумку з авто, велосипед із приватного домоволодіння, деякі товари на ринку та ноутбук із магазину. У співробітника локомотивного депо він забрав мобільний телефон.

Цікаво, що чоловік уже 9 разів притягувався до кримінальної відповідальності за свої злочини. Але він наполегливо не хоче виправлятися. Натомість продовжує ставити "кримінальні рекорди".

Суд визнав лучанина винним за ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 357 ККУ та оголосив вирок – позбавлення волі строком на 5 років та 2 місяці. Однак термін може бути збільшений. На розгляді у наглядового органу ще два обвинувальні акти.

"Телеграф" раніше писав про зухвалу крадіжку в Київській області. Чоловік обібрав свого боса та поїхав на його Audi.