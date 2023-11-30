На Житомирщині чоловік жорстоко помстився сусідам: його засудили до 14 років

Чоловік раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності

Суд виніс вирок 55-річному мешканцю Житомирського району, визнавши його винним у вбивстві, замаху на вбивство та незаконному поводженні зі зброєю. Фігурант справи напав на своїх сусідів, намагаючись помститися їм за образи.

Про це повідомляє прес-служба Житомирської обласної прокуратури. За даними наглядового органу, інцидент стався у червні 2021 року.

"Вибивши двері, обвинувачений увірвався до будинку, де проживали його сусіди-потерпілі. Зустрівши господиню будинку, він напав на жінку з ножем і смертельно поранив. Потім накинувся на дочку та її співмешканця, завдавши обом важким ножовим пораненням", ― йдеться у повідомленні.

Прокуратура не вказує точну дату, коли було скоєно злочин, але зазначає, що це сталося близько 23:00. Причиною такого жорстокого нападу стала сварка. Сусіди напередодні посварилися, і чоловік вирішив помститися.

Відразу після скоєння злочину він спробував втекти. Для цього він потягом вирушив до іншої області, маючи намір залишити територію країни. Але йому не вдалося уникнути правосуддя.

На кордоні з іншою державою фігуранта справи було затримано. У його будинку поліція виявила вибухові пристрої. Тому проти чоловіка порушили кримінальну справу за кількома статтями: ч. 1, ч. 2 ст. 15 п.1 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 ККУ.

Суд підтримав звинувачення прокурора та призначив покарання у вигляді 14 років позбавлення волі. Сам підозрюваний не визнав своєї провини. Вирок ще не набрав законної сили.

Раніше "Телеграф" писав про вбивство за просте зауваження. Мешканець Миколаївської області дізнався вирок за свій злочин.