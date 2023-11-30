Побив батька, задушив матір: мешканець Буковини жорстоко розправився зі сплячими батьками

Тіла подружжя виявив сусід, який і звернувся до правоохоронних органів

На Буковині, у селі Вітрянка Дністровського району, сталося жорстоке подвійне вбивство – 45-річний місцевий житель позбавив життя батька та матір. 68-річному чоловікові було завдано травм, несумісних із життям, а 66-річна жінка померла від асфіксії.

Про це повідомили у відділі комунікацій ГУНП Чернівецької області. У ніч із 29 на 30 листопада тіла вбитих виявив їх односелець.

"Для встановлення обставин за вказаною адресою негайно виїхало керівництво та слідчо-оперативна група відділення № 1 (м. Сокиряни) Дністровського районного відділу поліції, співробітники Слідчого управління ГУНП та криміналісти", ― йдеться у повідомленні правоохоронців.

Чоловік, який убив своїх батьків, намагався накласти на себе руки. Але спроба звести рахунки із життям була безрезультатною. Медики врятували його та надали необхідну допомогу. Нині немає жодних загроз для його життя.

Підозрюваного у подвійному вбивстві затримано. Йому доведеться пройти психіатричну експертизу. Наразі жодної інформації про мотиви немає.

Робота поліцейських на місці злочину

За фактом злочину порушено кримінальну справу за п. 1 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) ККУ. Ведеться досудове розслідування, тіла вбитих спрямовані на проведення судово-медичних експертиз.

Раніше "Телеграф" писав про зухвалий злочин 16-річного підлітка з Дніпра. Він убив та зґвалтував пенсіонерку.