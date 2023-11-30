Убил за простое замечание: суд вынес приговор жителю Николаевской области

Дело рассматривали полтора года

В Николаевской области суд поддержал публичное обвинение прокуратуры. Он признал виновным в убийстве 52-летнего жителя г. Новый Буг.

Об этом информирует Николаевская областная прокуратура. В сообщении говорится, что инцидент произошел в апреле 2022 года.

Подозреваемый направлял огнестрельное оружие в сторону людей, что не понравилось погибшему, и он сделал замечание. Но 52-летний мужчина слишком остро на него отреагировал. Между ними началась перепалка.

Фигурант дела навел оружие в сторону нового знакомого и, на фоне личной неприязни, выстрелил в область грудной клетки. Ранение оказалось смертельным. Мужчина скончался на месте происшествия.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 115 УКУ. Суд признал мужчину виновным и вынес приговор в виде 12 лет лишения свободы. Решение пока еще не вступило в законную силу.

Для справки: Приговор суда первой инстанции вступит в законную силу только после того, как истечет срок подачи апелляционной жалобы, установленным Уголовным процессуальным кодексом Украины, если эта жалоба не была подана.

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