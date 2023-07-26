У центрі Рівного просто на вулиці знайшли мертву молоду жінку

Закривавлене тіло знайшли біля студмістечка

В середу, 26 липня, на вулиці Чорновола у Рівному виявили тіло жінки без ознак життя зі слідами крові.

Про це повідомляє пресслужба поліції Рівненщини.

Близько 06:30 до поліції телефонував рівнянин повідомив, що на вулиці виявив жінку без ознак життя. Більше ніяких подробиць не додав.

Це сталося неподалік студмістечка у Рівному, повідомляють джерела Радіо Трек. Як пише видання, попередньо, це було жорстоке вбивство.

"На місці події працює керівництво Головного управління поліції області та Рівненського РУП, слідчо-оперативні групи ГУНП та райуправління, криміналістична лабораторія, кінологи", — ідеться в повідомленні.

Поліцейські встановили особу загиблої: 29-річна жителька обласного центру. Наразі триває слідство.

Нагадаємо, під Кривим Рогом, двоє чоловіків жорстоко вбили жінку, а щоб приховати сліди злочину, підпалили її будинок.

Раніше повідомлялося про жахливий випадок в столиці, де чоловік позбавив знайому життя, ударивши її 25 раз ножем.