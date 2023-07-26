В центре Ровно прямо на улице нашли мертвую молодую женщину

Окровавленное тело нашли возле студгородка

В среду, 26 июля, на улице Чорновола в Ровно обнаружили тело женщины без признаков жизни со следами крови.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Ровенщины.

Около 06:30 в полицию позвонил житель Ровно и сообщил, что на улице обнаружил женщину без признаков жизни. Больше никаких подробностей не сообщил.

ЧП произошло недалеко от студгородка в Ровно, сообщают источники Радио Трек. Как пишет издание, предварительно это было жестокое убийство.

"На месте происшествия работает руководство Главного управления полиции области и Ровенского РУП, следственно-оперативные группы ГУНП и райуправления, криминалистическая лаборатория, кинологи", — говорится в сообщении.

Полицейские установили личность погибшей: 29-летняя жительница областного центра. В настоящее время продолжается следствие.

Напомним, под Кривым Рогом, двое мужчин жестоко убили женщину, а чтобы скрыть следы преступления, подожгли ее дом.

Ранее сообщалось об ужасном случае в столице, где мужчина лишил знакомую жизнь, ударив ее 25 раз ножом.