Тягнув за волосся в кущі: чоловік у Львові побив двох школярок

Патрульні затримали чоловіка, який чіплявся та завдав тілесні ушкодження підліткам

У Львові затримали чоловіка, який побив двох школярок. Інцидент стався зранку 10 липня на вулиці Володимира Великого.

Про це повідомила Патрульна поліція Львівської області.

Викликали правоохоронців небайдужі перехожі. Кілька людей зателефонували до поліції, бо чули крики по допомогу. Один зі свідків поліцейським повідомив, що невідомий чоловік намагається затягти за волосся дівчину у кущі.

"Прибувши на місце події, патрульні виявили неповнолітніх наляканих підлітків віком 14 та 16 років, які повідомили прикмети кривдника та вказали, що він побіг вулицею Княгині Ольги. Поліцейські відразу ж почали обстежувати прилеглі території та виявили чоловіка, який був схожий за описом", — розповіли у поліції.

Зазначається, що потерпілі дівчата підтвердили, що це саме їхній кривдник. Ним виявився 42-річний львів'янин. Далі за справу взялися слідчі. А неповнолітніх дівчат ушпиталили.

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